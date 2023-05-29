Baba oğlu ayıran ATV kazası kamerada

Bursa’da aynı gün aldığı ATV aracıyla oğluyla trafiğe çıkan iş insanı Önder Oral, kontrolden çıkıp alt geçidin direğine çarptı. Kaza sonucu araçtan fırlayan 49 yaşındaki emlak ve inşaat sektöründe hizmet veren Önder Oral hayatını kaybederken, oğlu hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 49 yaşındaki Önder Oral, gün içerisinde aldığı ATV ile küçük oğlunu alarak trafiğe çıktı. Dün akşam saatlerinde yaşanan kazada; 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyreden Oral bir anda kontrolünü kaybederek, alt geçidin direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan baba ve oğul yaralanırken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğula olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Önder Oral doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, oğlu Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Feci kazanın görüntüleri ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat ise devam ediyor.