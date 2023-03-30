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Ayvacık açıklarında Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE, TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLEREK ÖLÜME TERK EDİLEN LASTİK BOT İÇİNDEKİ 40 KAÇAK GÖÇMEN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.
Asayiş 30.03.2023, 18:45
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 40 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.