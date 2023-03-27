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Ayvacık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, HAREKET HALİNDEKİ LASTİK BOT İÇİNDE 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.
Asayiş 27.03.2023, 19:20
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde 35 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik botu ‘KB-4304’, hareket halindeki lastik bot içinde 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.