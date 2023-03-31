Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi, İhsan Alyanak Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Ş. (29) idaresindeki 35 AYE 596 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan genç sürücüyü ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan motosiklet bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.