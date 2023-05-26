Aydınlatma direğine çarpan araç metal yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazadan sonra metal yığınına dönen otomobili görenler gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman-Kayacık sahili yolunda Ö.F.D. (23) idaresindeki Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin iki bölündüğü kazada araçta bulunan Selda Özdemir (21) hayatını kaybetti, sürücü Ö.F.D. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kazadan sonra olay yerine gelen vatandaşlar, ortadan ikiye ayrılmış ve metal yığını haline gelmiş aracı görünce gözlerine inanamadı. Parçalara ayrılan aracın enkazı, kurtarıcı tarafından parçalar halinde kaza yerinden alınarak götürüldü.