Ayağıyla kilidi kırdı, motosikleti çaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ilginç hırsızlık olayı yaşandı, ayağıyla kilidi kıran şüpheli, kros tipi motosikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus merkez Atatürk Mahallesi 46107 sokak üzerinde park halinde bulunan F.E.’ye ait 33 ANT 673 plakalı kros tipi motosiklet, gece saatlerinde park halinde iken kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yüzü görünmeyen ve ayağında terlik olan şahıs, motosiklete binip direksiyonda bulunan kilidi ayağıyla iterek kırdı. Şahıs motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine emniyet ekipleri şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.