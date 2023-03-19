Ataşehir’de silahlı çatışma kamerada

Ataşehir’de alacak verecek meselesinden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde bulunan başka bir işletmenin sahibi ise başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup bir kafede buluştu. İlk grup içeriye girdikten sonra kafenin önünde duran araçtan çıkan çıkan kişi silahla kafeye peş peşe ateş etmeye başladı. Kafe içerisinde bulunan grup da silahla karşılık verdi. Ateş eden şahıs araca binerek olay yerinden kaçarken, kafe içerisinde bulunan kişiler aracın arkasından ateş etmeye devam etti.

Kurşun başına isabet etti

Çatışma yaşandığı esnada karşı kafede bulunan iş yeri sahibi Bayram Ali Eren, başına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Eren, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri ile çatışmaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Çatışma sırasında iş yerine çok sayıda kurşun isabet ettiği görülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Filmleri aratmayan çatışmanın ortasında kaldık"

Fırıncı Burhan Aslan, “Biz mesai saatlerimiz içerisinde çalışırken, buraya bir grup genç geldi, gençlerin hallerinde tedirginlik vardı. Hallerinden bir şey olacağını anladım. 3-4 dakika sonra araç ile bir grup daha geldi, araçtan inen kişi silah çıkarıp kafede bulunan kişilere sıkmaya başladı. Kafede bulunan grup da silahla karşılık verdi. Bu şekilde 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Toplamda 5 kişi çatışmaya dahil oldu, filmleri aratmayan çatışmanın ortasında kaldık” dedi.

"Kafasında kalan kurşun ameliyatla alınacak"

Aslan, “Burası bir iş yeri müşteriler yoktu. O anda biz sağa sola kaçıştık, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Karşımızda bulunan esnaf arkadaşımızın kafasına mermi isabet etti, onun dışında bir şey yok. Kafasına mermi isabet eden arkadaşımızın durumu ağır değil. Kafasında bir parça kalmış, sanırım ameliyat olacak. Çatışan grupların arasında yaralanan olmadı” şeklinde konuştu.