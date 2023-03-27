Aşırı hız ve dikkatsizlik kaza yaptırdı, çarptığı araçtaki yolcunun tansiyonu fırladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün yakınları diğer araç sürücüsüne sözlü saldırıda bulundu. Olayların büyümesini ve araç sürücüsünün darp edilmesini jandarma ve trafik ekipleri engelledi.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emir Canbenk’in kullandığı 07 AGA 119 plakalı otomobil, aynı istikametten gitmekte olan Hasan Bayar’ın kullandığı 07 LEH 92 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Araçların hurdaya döndüğü feci kazada öndeki otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Bayar, ayağının ağrıdığını söyleyince olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından İbrahim Bayar’ın ayağında önemli bir şey olmadığını belirlenirken, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Sülek mevkiinde yol bir süre araç trafiğine kapanırken, uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yol üzerinde kilometreleri bulan araç kuyruğu oluştu.

"Aşırı hızlıydı, yarışıyorlardı"

Kazayı gören bir araç sürücüsü, kazaya karışan 07 AGA 119 plakalı aracın 100 metre geride kendisini geçtiğini belirterek, "Yanımdan hızla geçti. Bir başka otomobille yarışıyordu. Köprü girişine geldiğinde bariyerlere çarpmaya başladı. Aşırı hızlı olması nedeniyle duramadı ve diğer araca arkadan çarparak sürükledi" diye konuştu.

Yakınlarını jandarma ve polis engelledi

Hasan Bayar’ın yakınları kazayı duyarak olay yerine akın ederken, diğer araç sürücüsüne sözlü saldırıda bulundu. Olayların büyümesini ve araç sürücüsünün darp edilmesini jandarma ve trafik ekipleri engelledi.