Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki çay fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR’a ait çay fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın 3 saat süren çalışmalar sonrasında söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR’a ait Çay Fabrikası’nın kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı. Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar sonucu büyüyen yangına Artvin Belediyesi’nin yanı sıra Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında kuru çayların bir kısmı depo duvarı iş makineleri ile kırılarak tahliye edildi. 3 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonrasında söndürüldü.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yangın ihbarı üzerine hızlı bir şekilde ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Vali Doruk, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Yangın fabrikanın depo kısmında meydana geldi. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda çay sezonu başlayacak. Bu sebeple üretimde bir aksama yaşanmayacağız" dedi.