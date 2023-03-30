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Artvin’de menfeze düşen araçta iki kişi can verdi
ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOL KENARINDA BULUNA MENFEZE DÜŞTÜ ARAÇ İÇİNDE BULUNAN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 30.03.2023, 11:03
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında buluna menfeze düştü. Araç içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza Kemalpaşa ilçesi tünel girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Volkan Karataş idaresindeki 08 ED 708 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizlik sonucu kontörlünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze düştü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve HOPAK ekipleri geldi. Kazada araçta bulunan sürücü Volkan Karataş ve arkadaşı Erdal Gümüş hayatını kaybederken, ekiplerin müdahalesi ile araç içinde bulunan şahısların cansız bedenleri çıkartılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.