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Artvin’de kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE DENİZE DÜŞEN KAMYONETTE BULUNAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ İSE YARALANDI.
Asayiş 29.03.2023, 21:49
Artvin’in Hopa ilçesinde denize düşen kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hopa Limanı’nda bilinmeyen bir nedenle kamyonet denize düştü. Sulara gömülen araç içinde iki kişi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hopa deniz polisi dalgıç ekipleri araç içinde bulunan Hasan Kibar’ın cansız bedenini sudan çıkarttı. Araç sürücüsü Erdoğan Kaya ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Hastaneye götürülen Erdoğan Kaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Hasan Kibar hastane morguna kaldırıldı. Denize düşen kamyonet vinç yardımıyla sudan çıkartılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.