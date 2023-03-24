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Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor
Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor
Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor
Asayiş 24.03.2023, 07:35
Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor