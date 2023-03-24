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Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor

Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor

Asayiş 24.03.2023, 07:35
Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor

Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor

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