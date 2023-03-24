Arnavutköy’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Arnavutköy’de motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybedince savrularak yere düştü. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken kontrolünü kaybedince savrularak yere düştü. Düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma yaptı. Kaza sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.