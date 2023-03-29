Arnavutköy’de kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’un bazı noktalarında sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmuştu. Silivri ve Çatalca’nın ardından Arnavutköy’de de kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul’un kuzey kısımlarında bulunan Silivri ve Çatalca’nın bazı noktalarında sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmuştu. O ilçelerin ardından Arnavutköy’de de yağış başladı. Yaklaşık yarım saat önce başlayan kar yağışı devam ediyor.