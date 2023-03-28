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Son Dakika

Arnavutköy’de kamyon devrildi

Arnavutköy’de İBB ekiplerinin yol çalışması yaptığını son anda fark eden kamyon şoförü ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken yolun Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştuğu öğrenildi.

Asayiş 28.03.2023, 10:42
Arnavutköy’de kamyon devrildi

Arnavutköy’de İBB ekiplerinin yol çalışması yaptığını son anda fark eden kamyon şoförü ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken yolun Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştuğu öğrenildi.

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