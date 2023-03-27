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Arkadaşların yol ortasındaki sohbeti kabusa döndü
ŞANLIURFA’NIN BİRECİK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE, BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 27.03.2023, 16:04
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile, başka bir otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik sahil yolunda meydana geldi. Yolun kenarında park halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada otomobil önünde sohbet eden 3 arkadaştan biri yaralandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.