Aralarında HDP ve DBP Eşbaşkanlarının bulunduğu 26 kişi yakalandı

Diyarbakır Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde aralarında HDP ve DBP’nin Eşbaşkanlarının bulunduğu 26 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan ve akabinde tutuklanan Osman Karaaslan isimli şüphelinin verdiği beyanlar ve teşhis işlemlerinde, 2014 yılında kendisi ile birlikte 10 kişinin terör örgütüne katılmak amacıyla bir müddet HDP Suruç ilçe binasında bekletildiklerini, daha sonra araçlara bindirilerek sınır hattından illegal yollarla Suriye’ye geçtiklerini ve YPG saflarına katıldıklarını, HDP Suruç ilçe binasında kendilerinin terör örgütüne katılmalarına aracılık eden, propaganda yapan ve aile bilgilerini toplayan şahıslardan olduğunu beyan ettiği, aralarında HDP Suruç İlçe Eş Başkanı ve DBP Suruç İlçe Eş Başkanının da olduğu toplam 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

HDP ve DBP Eşbaşkanları gözaltında

Ayrıca, soruşturma yürütülen şüphelilerden bir şahsın kendisiyle irtibatlı olan 12 şahıs üzerinden, Akçakale’de tarım arazilerini usulsüz kiraladığı, devletten tarımsal destekleme şeklinde aldıkları ödemeleri 10 bin ila 15 bin lira arası komisyon karşılığı topladığı tespit edilmesi üzerine, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa’da 21, İstanbul’da 6 olmak üzere toplam 27 şüpheli şahsa yönelik 27 Mart tarihinde yapılan operasyonel faaliyet sonucunda; aralarında Suruç HDP ve DBP Eşbaşkanlarınında olduğu 26 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan operasyonlar çerçevesinde yakalanması mümkün olmayan bir şahsın yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.