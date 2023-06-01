Aracın motor bölümünde silah sevkiyatı yapan şahıslar yakalandı

Konya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir aracın motor kısmına gizlenmiş 12 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine Ankara Yolu uygulama noktasında bir araç durduruldu. KOM ekiplerince arama yapılan araçta, motorun iç kısımlarındaki boşluklara poşetlere sarılarak zulalanmış 12 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, 6136 Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, şüpheli şahıslarla yapılan ön görüşmede, şahısların Ankara’dan Konya’ya gelerek Ankara’da satmak üzere silah temin ettikleri anlaşıldı.