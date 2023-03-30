Araç kiralayarak hırsızlık yapan şahıslar jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir’de araç kiralayarak 7 hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheliden 2’si jandarma ekiplerince yakalanırken, 3 şahsın ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Çalınan malzemeler ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesinde meydana gelen 7 hırsızlık olayı ile ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Tepebaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kiralık araçlarla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği öğrenilen 5 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Adreslerinde yapılan aramalar sırasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alırken; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 elektrikli süpürge, 1 adet vidalama makinası, 1 adet elektrikli el testeresi ve 1 adet matkap ekiplerce ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin Kütahya’da da kiraladıkları araçla hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerden 3’nün Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda olduğu tespit edilirken, yakalanan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.