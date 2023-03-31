Antalya’daki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalelerinin ardından kontrol altına alınırken, yangında 10 dönümlük alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gebiz Mahallesi, Dorumlar mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gebiz itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Geniş alanda etkili olan yangına 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Ekipler, yangını 2 saatte kontrol altına alınırken, 10 dönümlük alan küle döndü.

Jandarma yangın çıkış nedeni için çalışma başlattı.