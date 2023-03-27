Antalya’da tefeci operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tefecilik şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışmalar ile yakalanan 7 kişinin; faiz ile para verdikleri kişi veya kişilerden teminat olarak taşınmaz tapusu, araç şerhi ve çek/senet aldıkları tespit edildi. Yine şüphelilerin sahibi oldukları şirket adına tescil yapıldığı, vatandaşlardan tefe karşılığı alınan menkulün gizlenmeye ve yasal gerekçe kazandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, çek/senet, senet fotokopileri, tapu ve suça konu ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınıp haklarında işlem yapılan 7 şüpheli mahkemeye sevk edilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise tutuklandı.