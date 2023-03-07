Antalya’da jandarma suça göz açtırmıyor

Antalya’da jandarma ekipleri 207 aranan şahsı yakalarken bir çok yasa dışı maddeyi de ele geçirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 27 Şubat - 06 Mart 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucunda, 16 gram esrar, 2 gram eroin, 30 gr. Metamfetamin, 11 adet uyuşturucu hap, 43 gram toz esrar, 24 adet tarihi eser, 12 litre kaçak içki, 20 kg kaçak tütün, 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 309 adet fişek ele geçirildi.

Trafik Jandarması timlerince ise 43 bin 131 araç kontrol edildi, bin 293 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanarak, 232 araç ise trafikten men edildi.