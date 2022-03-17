Antalya’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndğü, 5 kişi hayatından oldu!

Kaza, gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aspendos Bulvarı’ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22, Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.