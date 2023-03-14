Antalya’da aranan 220 firari yakalandı

Antalya’da son bir hafta içerisinde ilçelerde yapılan operasyonlarda 220 aranan şahıs yakalanarak, farklı türlerde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı ilçe başsavcılıklarının talimatları istikametinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart-13 Mart 2023 tarihleri arasında faaliyetler icra edildi. Yapılan faaliyetlerde 220 aranan şahıs yakalandı; 39 gram esrar, 6 gram eroin, 41 gram metamfetamin, 197 adet uyuşturucu hap, 3 gram bonzai, 957 bin 990 adet makaron, 620 kilogram kaçak tütün, 1 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca Trafik Jandarması Timlerince 41 bin 421 araç kontrol edilerek, bin 426 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 227 araç trafikten men edildi.