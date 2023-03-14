Antalya’da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ANTALYA (İHA) – Manavgat’ta kuaför salonu önünde 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi karnından yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi 4069 ve 4075 sokakları kesiştiği noktada, Toros İlkokulu karşısında bulunan kuaför salonu önünde yaşanan silahlı saldırıda Cüneyt Seyrek isimli şahıs karnından vurulmak suretiyle yaralandı. Yaralanan şahıs, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde mont, başında kapüşon bulunan 2 kişinin işyerinin önüne geldiği, şahıslardan bir tanesinin elindeki silahla ateş ettikten sonra geldikleri yönde geri kaçtığı görüldü.

Silahlı saldırının ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından gerekli incelemeler yapılırken, saldırıyı gerçekleştirdikleri sonra olay yerinden kaçan 2 kişiyi yakalamak için geniş çalışma başlatıldı.