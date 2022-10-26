Antalya merkezli 3 ilde ortak operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde tefecilik, silahla tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen 12 şüpheli şahıs Manavgat 10, İzmir 1 ve Konya 1’er kişi olmak üzere icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet, tapu, doküman, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.