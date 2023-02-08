Antakya’da 35 saat sonra 2 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonrası yaklaşık 35 saat sonra enkaz altından 2 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Antakya Esenlik Mahallesi’ndeki enkazlarda yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler aynı bölgede farklı binalardaki enkazlardan gelen sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Maraş depreminin ardından yaklaşık 35 saat sonra iki vatandaşa canlı olarak ulaşan ekipler, Aylin Vurucu ve Alperen Yarar isimli vatandaşları enkazdan çıkardıktan sonra ambulansa teslim etti.

Depremi öğrenir öğrenmez bölgeye intikal ettiklerini söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Kapısız, "25 kişilik ekibimizle yaptığımız çalışmalarda 35 saatte toplam 6 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardık’ dedi.