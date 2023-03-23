Ankara’daki silahlı kuyumcu baskıyla ilgili konuşan esnaf: "Park etme probleminden dolayı sorun yaşamışlar"

Ankara’da aynı apartmanda yaşadığı komşusunun dükkanına silahlı saldırıda bulunan bir kişi, komşusu ile eşini pompalı tüfekle yaralamıştı. Korku dolu olayla ilgili konuşan esnaflardan İbrahim Keskin ise, saldırının araç park etme sebebiyle meydana geldiğini söyleyerek o anları anlattı.

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddialara göre henüz kimliği bilinmeyen bir kişi, daha önceleri de tartışma yaşadığı komşusu Bülent A.’nın kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu Bülent A. ile o sırada dükkanda bulunan eşi hafif yaralandı. Saldırgan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

"Park etme probleminden dolayı sorun yaşamışlar"

Yaşanan olayla ilgili konuşan çevre esnafından İbrahim Keskin, "Olayın araç park etme yüzünden çıktığı söyleniyor. Ufak bir tartışma yaşanmış önce. Silahını gizleyerek gelmiş. O sırada kuyumcu ağabeyimizin eşi de yanındaymış. Saldırgan rastgele ateş edince kadının bacağına kurşun isabet etmiş. Kuyumcu ağabeyimiz de kaşına darbe almış. O da mesleği gereği silah bulunduruyor yanında. Sonra da saldırganın peşinden koşuyor. İkisinin de arabası var. Muhtemelen komşusuyla park problemi yaşamışlar. Saldırgan pompalı tüfekle gelmiş. Daha sonra esnaf araya girmiş. Yaralılar ambulansla götürülmüş" ifadelerini kullandı.