Ankara’da silahlı alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Ankara’da bir kişi, iddialara göre alacak verecek sebebiyle husumetli olduğu kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Gürses Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre bir kişi, yolda yürüdüğü sırada yanına otomobille yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacaklarına isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içerisinde yere yığılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanmasına yönelik ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırının alacak verecek sebebiyle meydana geldiği ileri sürüldü.

“Yaralı çok kan kaybetmişti”

Olayın tanıklarından Hikmet Çalışkan, “Dün iki el silah sesi duydum. Dışarıda bir kişinin yerde yattığını gördüm. Aşağıya indim, yardım etmeye. Bacağından vurulmuştu. Sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdik. Yaralının ailesine haber verdik. Olayın alacak verecek sebebiyle çıktığını duydum. Yaralı çok kan kaybetmişti. Hayati tehlikesi yoktu. Kendisini ambulansa bindirdik. Hastaneye götürdüler. Bacağını kemerle bağlamıştık çok kan kaybetmesin diye” ifadelerini kullandı.