Ankara’da çeşitli suçlardan aranan 434 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21-28 Mart tarihleri arasında icra edilen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 434 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 21-28 Mart tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önüne geçilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 434 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında Ş.D.’nin “FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 3 yıl 9 ay, M.U.’nun “Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarlarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık” suçundan 16 yıl, N.T.’nin “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçundan 4 yıl 2 ay, H.E.’nin “FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, E.T.’nin “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Silahlı Tehdit” suçundan 2 yıl 6 ay, E.D.’nin ise “Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma” suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirtildi.