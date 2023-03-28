Amasya’da fırtına seraları ve pazarı vurdu

Amasya’da etkili olan fırtına nedeniyle çiftçilerin birkaç gün önce ürünlerini diktiği seralar zarar gördü, Suluova’da pazar yerinde brandalar ve giysiler havada uçuştu.

Yağmurla etkisini artıran fırtınada sera naylonları yırtıldı, demirler kökünden söküldü. Tanesi 15 TL’ye alınan domates fideleri zarar gördü. Pazar yerinde ise korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Sadece 30 saniye sürdü

12 dekarlık alan üzerine kurulu seralarında büyük çapta hasar oluşan Aksalur köyüne bağlı Çay mahallesinden Recep Mehlep, “Kasırga sadece 30 saniye sürdü. Direklerini söktüğü serayı getirerek diğer seraların üzerine koydu” dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Mehlep, serasının geçen sene de aşırı kar yağışı nedeniyle yıkıldığını hatırlatarak yardım istedi. Köy muhtarı Ahmet Şilli de, “Arkadaşımızın 3 milyon TL’ye yakın zararı var. Ayrıca zirai don uyarısı da bulunduğu için burada bir tane bile sağlam domates fidesi kalmaz” diye konuştu.

Pazar yerini de vurdu

Fırtına, Suluova ilçesinde de pazar yerini vurdu. Pazardaki brandaların ve eşyaların fırtına nedeniyle uçuştuğu görülürken pazarcı esnafı ile pazarda bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Kısa süreli yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken pazarcı esnaflarının çadırlarının uçmaması için uzun süre direndiği görüldü. Yaşananları anlatan Ahmet Şahin ise, "Fırtına bir anda bastırdı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Esnafa, çocuklara zarar vermesinden korktuk” şeklinde konuştu.