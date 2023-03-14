Alanya’da trafoya giren kedi akıma kapılıp telef oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde trafoya giren kediyi elektrik çarptı. Binlerce voltluk elektriğe maruz kalan kedi, feci şekilde yanarak telef oldu.

Güllerpınarı Mahallesi’nde bir firmaya ait mini trafonun altta bulunan açıklığından içeri giren kedi, binlerce voltluk elektriğe maruz kaldı. Kedi trafonun içinde telef olurken, bir anda trafodan dumanlar ve sesler gelmeye başladı. Çevrede bulunan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, trafonun kapağını açtıklarında gördükleri manzara karşısında şok oldu. Etrafa yanık kokuları yayılırken, trafonun şalterlerini indiren itfaiye ekipleri, elektrik arıza ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk olarak mahallenin elektriklerini kesti. Yapılan incelemenin ardından itfaiye görevlileri tarafından ucu plastik olan bir demir yardımı ile kedi trafodan çıkartılarak poşete kondu.

"Muhtemelen fare kovaladı"

Çevrede bulunan vatandaşlar ise, "Kaldırımda bulunan trafodan önce bir ses geldi, ardından ise ardından dumanlar çıkmaya başladı. Hemen durumu yetkililere haber verdik. Kedi muhtemelen bir fare kovaladı ve trafoya girince feci şekilde can vermiş" dedi.