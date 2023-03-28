Ailelerin direnişi bin 303 gündür devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 303 gündür kararlılıkla sürüyor. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars’tan oğlu Faruk için Diyarbakır’a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk’un 8 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna ’dön gel’ çağrısında bulundu.

Oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "4 yıldır burada eylemdeyiz, 7 yıl önce de Dağkapı’da eylemdeydik. 20 yıl da geçse Faruk’un peşini bırakmıyorum. Beni görüyor veya duyuyorsan kardeşin Damla için gel, onu kimsesiz bırakma. Burada yağmur, çamur demeden 4 yıldır bekliyorum. Teslim ol devlete, ceza yok. Bayram yaklaştı, gelerek iki bayramı yaşat bize" dedi.