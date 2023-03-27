Afganistan’daki patlamada can kaybı 6’ya yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Kabil’de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı. Kabil Güvenlik Komutanlığı sözcüsü Khaled Zadran saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Malik Asghar meydanında bir intihar saldırganı hedefine ulaşmadan önce kontrol noktasında tespit edildi ve öldürüldü. Fakat patlayıcılar infilak etti" dedi.

Zadran, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında 3 güvenlik görevlisinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Hastanemize aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 12 yaralı getirildi. Diğer 2 yaralı ise hastaneye sevk edildiği esnada yolda hayatını kaybetti" ifadeleri kullanılmıştı.