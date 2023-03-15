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AFAD: "Şanlıurfa’ya son 24 saatte 111 mm yağış düşmüş olup, meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır."
AFAD: "Şanlıurfa’ya son 24 saatte 111 mm yağış düşmüş olup, meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır."
Asayiş 15.03.2023, 12:46
AFAD: "Şanlıurfa’ya son 24 saatte 111 mm yağış düşmüş olup, meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır."