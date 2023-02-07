AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 4 bin 544 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 bin 721 vatandaşımız yaral

AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 4 bin 544 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 bin 721 vatandaşımız yaralanmıştır. "