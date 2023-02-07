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MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak, TCG Osmangazi tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir’den seyrine başladı.”
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Can kaybı 4544, yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı 5 bin 775”
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Can kaybı 4544, yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı 5 bin 775”
Asayiş 07.02.2023, 19:53
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Can kaybı 4544, yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı 5 bin 775”