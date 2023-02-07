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AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Can kaybı 4544, yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı 5 bin 775”

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Can kaybı 4544, yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı 5 bin 775”

Asayiş 07.02.2023, 20:07
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Can kaybı 4544, yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı 5 bin 775”

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: “Can kaybı 4544, yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı 5 bin 775”

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