AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: “Tüm ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışma esasıyla görev yapmaktadır”

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Vali Yunus Sezer, gece saatlerinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası tüm ekiplerin aralıksız çalıştığını açıkladı.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş merkezli deprem için “Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir” dedi.

Vali Yunus Sezer, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen deprem sonrası, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Tüm ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışma esasıyla görev yapmaktadır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; bölgedeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."