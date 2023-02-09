Adıyaman’da 29 yaşındaki genç 71 saat sonra sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin en çok etkilediği Adıyaman’da 29 yaşındaki bir genç 71 saat sonra 4 katlı binadan yaralı olarak kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Turgut Reis Mahallesi Sakarya caddesi üzerinde yer alan 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Muhammet İlkbey Aras (29) AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrası enkaz altından 71 saat sonra sağ olarak yaralı halde çıkarıldı. Tekbir ve alkışlarla ambulansa bindirilen Aras, hızlıca hastaneye sevk edildi.