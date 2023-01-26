Adana’da silahlı kavga 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesinde meydana gelen kavgada 4 kişi av tüfeği ile yaralandı.

Kozan’ın Türkeli Mahallesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen iki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu. Aralarında husumet bulunan iki aile mahalleyi birbirine katarken olayda kullanılan silahla 1’i ağır 4 kişi av tüfeği ile yaralandı. Silahların ateşlendiği kavgada Okan Akalın (33), Mehmet Akalın (24) ve Mehmet Akalın (56) Fatma Akalın (42) yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri hastane çevresi ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.