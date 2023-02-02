Adana’da seyir halindeki tır alev topuna döndü

Adana’da otoyolda ilerleyen tır alev topuna dönüştü. Yangından yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde seyir halindeki tırdan bir anda alevler yükseldi. Bunun üzerine sürücü aracı hemen yolun sağına çekti. Araçtan inerek durumu itfaiyeye bildirdi. Tır alev topuna dönerken itfaiyenin müdahalesi yangın söndürüldü.