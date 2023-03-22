Adana’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı

Adana’da 45’inci Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi, 212 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 bin 218 personel, hava araçları ve 30 dedektör köpekle gerçekleştirilen bu operasyonu başarıyla tamamladılar ve adalete yakalanan şüphelileri teslim ettiler" dedi.

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ düzenlendi. Şafak vakti 2 bin 218 personel, hava araçları ile 30 dedektör köpeğin katılımıyla düzenlenen operasyonda belirlenen 224 şüpheliden 212’si gözaltına alındı.

Operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezinde açıklamada bulundu.

"224 şüpheli hedefin 212’sini gözaltına alındı"

Bakan Soylu açıklamasında, "Bu depremin 45’inci gününde Adana’da 45’inci Kökünü Kurutma Operasyonu’nu hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem İl Jandarma Komutanlığımız Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızla gerçekleştirdiler. Bundan 6 ay önce yine Adana’daydık. 4 Ekim tarihinde yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Yine buradaydık, yine huzurlarınızdaydık. Bu başarılı operasyonda evlatlarımız yine Adana’da uyuşturucu satan uyuşturucu satma işini koordine eden imalatını, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. Şimdi de o tarihten itibaren yine Adana İl Emniyetimiz ve İl Jandarma Komutanlığımız durmadılar tam 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. 6 ay boyunca gerekli takip, izleme ve gerekse diğer hukukun el verdiği hususlar çerçevesinde uyuşturucunun kökünü kurutabilmek için elinden gelen gayreti ortaya koydular. Ve bu sabah 5’te tam ezanlar okunduğu vakitte kahramanlarımızı dualarla yola çıkardık. Sağ olsunlar yine bizi mahcup etmediler. Çok zor olan bu operasyonlarda herhangi bir şekilde burunları kanamadan operasyonu başarıyla tamamladılar. Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı ve bu 224 şüpheli hedefin 212’sini gözaltına aldılar. Toplam 2 bin 218 personel, hava araçları ve 30 dedektör köpekle gerçekleştirilen bu operasyonu başarıyla tamamladılar ve adalete yakalanan şüphelileri teslim ettiler" dedi.

"Mücadelemiz devam edecek"

Konuşmasına devam eden Soylu, "Öncelikle zor günler yaşadığımızı, bu günlerde deprem dolayısıyla bu büyük afet ve imtihan sürecinde devlet kamu güvenliği ve düzeni açısından hiç görevini ihmal etmemektedir. Vatandaşımızın bizden beklediği devletin tüm asli unsurlarını yerine getirmesini sağlamaktır. Terörle mücadeleden uyuşturucuya kaçak göçle mücadeleden asayişe kadar bütün görevlerini özellikle devlet aksaksız yerine getirmektedir. Milletimizi buna inansın itimat etsin. Biz dün gece Hatay’daydık, sabah Malatya’daydık, gece Kahramanmaraş’taydık ve sabahleyin de buraya geldik arkadaşlarımızla birlikte. Uzun zamandır hazırlanan bu operasyonun da başlatılmasını sağladık. Her ne şekilde ne durumda olursak olalım uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek kökünü kurutana kadar da hem millete olan sorumluluğumuzu hem bu mücadeleyi bitirmek inancımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı gençlerimizi bu uyuşturucu illetine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.