Adada mahsur kalan sürücü helikopterle kurtarıldı

ABD’nin California eyaletinde bir sürücü, mahsur kaldığı adadan helikopter yardımıyla kurtarıldı.

ABD’nin California eyaletine bağlı Monterey County’de şiddetli yağışların ardından Salinas Nehri’nde su seviyesi yükseldi. Nehrin yükselmesi sonucu aracı sulara kapılan bir sürücü, küçük bir adaya ulaşmayı başardı. Daha sonra adada mahsur kalan sürücü, California polisi ve itfaiyesi tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. Sürücü, adaya helikopterle indirilen bir kurtarma personeli ile iple yukarıya çekildikten sonra kıyıda güvenli bir yere indirildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.