ABD’de iki helikopterin düştüğü kazanın bilançosu netleşti: 9 ölü

ABD’nin Kentucky eyaletinde iki askeri helikopterin düştüğü kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Trigg County’de 101. Hava İndirme Tümeni’ne ait iki Blackhawk helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazanın bilançosu belli oldu. ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, eğitim görevi sırasında yerel saatle 22.00’de düşen iki helikopterde 9 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan kazanın ardından yapılan ilk açıklamada, mürettebatın durumunun henüz bilinmediği belirtilmişti. Kentucky Valisi Andy Beshear sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, can kaybı olabileceğini, Kentucky Eyalet Polisi ile eyalet acil durum biriminin kazaya müdahale ettiğini aktarmıştı.