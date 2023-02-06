8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı

Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı otobüs kazasında sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Fatma Temiz, Sultan Nur Özay, Sevay Özay, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç, İsmail Yoldaş, Yakup Uçar ve Mehmet Tuncer hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 33 kişiden 23’ü taburcu olurken, 10’nun ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazada otobüsü kullanan S.C. tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Dinar Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücü S.C., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.