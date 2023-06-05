59 yaşındaki kadın evinin bahçesinde kalp krizinden öldü

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 59 yaşındaki kadın evinin bahçesinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Köserecik Köyü’nde meydana geldi. 59 yaşındaki Fatma A., evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada bir anda fenalaştı. Komşularının fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan Fatma A.’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fatma A.’nın kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsi sonrası kesinlik kazanacak.