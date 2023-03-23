5.3’lük artçı depremde öğrencileri, öğretmenler sakinleştirdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adana Kozan’da öğrenciler okul bahçesine çıkartıldı, ardından öğretmenleri oyunlarla onları sakinleştirdi. Deprem nedeniyle korkan bazı öğrenciler ise gözyaşı döktü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre bugün saat 12.19’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adana’nın Kozan ilçesinde de hissedildi. Okulda depremi hisseden öğrenciler önce ’çök kapan tutun’ yaptı, ardından da öğretmenlerinin gözetiminde bahçeye çıktı. Bazı öğrencilerin kısa süreli panik yaşadığı depremden sonra öğretmenler okul bahçesinde oyunlarla onları teselli etti. Öğretmenler, ağlayan öğrencilerle yakından ilgilendi.

Öğrencilerden Zeynep Solmaz, "Ben dersteydim matematik dersinde akıllı tahta sallandı ben ilk rüzgar sandım sonra deprem oldugunu anlayınca çök kapan yaptım" dedi.

Deprem nedeniyle okula gelen veliler, çocukları için endişelendiklerini ve onları almaya geldiklerini ifade etti.