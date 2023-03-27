3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’te meydana gelen ve üç kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Ankara istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 78 AAF 618 plaka otomobil, Eskipazar ilçesinden Mermer Kavşağı’na giriş yapan M.T. yönetimindeki 78 AY 179 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpıştığı ve savrulduğu anlar yer alıyor.