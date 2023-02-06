3 çocuğu ve eşiyle 4. kattan zemine kadar düşen daireden sağ kurtuldu

Türkiye'de sabaha karşı meydana gelen ve on ilde etkili olan, bin 541 kişinin hayatını kaybettiği 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda çalışmalar devam ederken, Gaziantep'te 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nda endişeli bekleyiş devam ediyor. 12 dairesi bulunan ve sadece bir dairesi boş olan binadan şu ana kadar 3'ü yaralı 8 kişi kişi sağ olarak kurtarılırken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. Binadan hafif yaralı olarak kurtarılan bir vatandaş, yakınlarının halen içeride olduğunu belirtti.

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Yine ailesiyle birlikte depremde 4. kattan zemin kata kadar inen dairesinden sağ kurtulan Fahrettin Güneş, gece 03.30'da namaza kalktığını, 1 saat sonra da depremin yaşandığını söyledi. Güneş, eşiyle kapının altına durarak birlikte 4. kattaki evinden zemin kata kadar düştüklerini, kendilerine geldikten sonra üç çocuğuyla birlikte zeminden sadece 60 santim yukarıda kalan evinden inip kendilerini dışarı attıklarını anlattı. Binada sadece bir daire dışında diğerlerinin dolu olduğunu, depremden hemen sonra bazı sesler duyduğunu ancak dışarı çıktıktan sonra kimseden haber alamadığını söyleyen Güneş, enkazın başında komşularından gelecek iyi haberi bekliyor.